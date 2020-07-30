美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將發射送火星探測器「毅力號」（Perseverance），目標是在火星上尋找過去的生命跡象。

這個火星探測器取名「毅力號」，耗資25億美元，預定台北時間今晚7時50分在佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射升空。

德國之聲中文網報導，這是NASA史上最複雜的太空探測器，用來尋找火星上古代微生物的跡象，研究其氣候和地質狀況，收集和存儲火星岩石和土壤樣本，並為人類前往這顆紅色星球考察鋪路。

NASA局長布萊登斯汀說，這是有史以來第一次，帶著明確的任務去尋找另一個星球的古老生命跡象。

「毅力號」重1040公斤，大小相當於一輛小型汽車，載著一輛取名為「機靈」（Ingenuity）的無人駕駛直升飛機。這將成為第一架翱翔於另一個星球上空的飛機。「毅力號」探測器預定於明年2月降落在火星的傑澤羅火山口（Jezero Crater）。

這是今年夏天人類向火星發射的第三個探測器。前兩個來自中國和阿拉伯聯合大公國。 NASA此前已成功實現了8次火星登陸。本次任務是「阿耳特彌斯（Artemis）」計畫的一部分。該計畫的目標是2024年實現人類再次登陸月球，並於2028年在月球建立長期據點，作為登陸火星的前哨站。

(中時 )