美國新冠肺炎死亡人數跨過15萬。但總統川普仍信誓旦旦稱，病毒會消失無蹤。英國《衛報》整理自1月美國出現第一起確診以來，川普一連串對病毒輕忽的誤導性發言。後來的疫情發展，更證明他的預測都是自打嘴巴的「冥」言。

其中與事實最天差地遠的川氏新冠預言如下：

1月20日：我們已控制住它（病毒）

美國出現第一例確診後，川普告訴媒體CNBC，案例是個從大陸來的人，我們已經控制住它，不會有事。

1個月後的2月26日：病毒將會消失

當時美國已經通報60例確診，但川普在白宮簡報會說，「當出現15個案例，幾天內就會降到趨近於0，我們做得不錯。」次日他重彈舊調，稱「病毒將會消失。某一天，就像奇蹟發生一樣，它將會消失。」

幾天後的3月10日：它會離開

在當天之前，美國的確診穩定升高，當時已有37死，超過千人確診。

川普告訴媒體，美國「針對病毒做得很棒，它會離開。保持平靜就是，它會走掉。」

4月29日：它將會離去

4月底美國確診突破百萬，死亡衝上5萬8千例，這數字已超過越戰的死亡人數。川普當天不斷跳針，連說了4次「病毒將會離去」，並稱病毒「將被根除…如果有地方冒出火焰…我稱之為餘燼…那麼就把它撲滅。」

5月11日：我們戰勝了

川普在白宮玫瑰園宣布，他的政府已經打贏病毒，「美國人用盡努力找到解決方式，帶頭突破，並帶著需要的能量達到全面勝利。」不過，當天美國累計死亡人數升至8萬。

1個月後的6月17日：它正在消退

川普在接受廣播訪問時預期，新冠肺炎可望消退，「有疫苗的話會很棒。」但其實當時美國因逐步解封，病毒在全國大部分地區快速蔓延。

又過了1個月，川普在7月19日說：我最終會是對的。本月稍早，福斯周日新聞打臉川普的病毒將消失等諸多言論。川普反擊，說最後會證明他是對的，「病毒將消失，我會是對的。」主持人問他，即使病毒持續擴散，川普如此堅持病毒會消失，這樣是否會讓他名聲掃地。川普回道，「我不認為，因為一直以來，我大概比其他人都更加可靠。」

(中時 )