東港警方29日向小琉球的民宿及機車業者發放交通安全宣導單，希望提醒旅客遵守交通規則。（警方提供／潘建志屏東傳真）

國內疫情解封，「類出國」的離島旅遊超夯，全台各離島都擠滿觀光人潮。因人車潮太多交通亂象層出不窮，日前東港警方在小琉球稽查，一天開出130件罰單，29日又向當地民宿及機車業者發放交通安全宣導單，希望提醒旅客遵守交通規則。

過去遊客到小琉球，常會聽到「小琉球不必戴安全帽」的說法，常有遊客因怕熱不戴安全帽。這波遊客潮讓小琉球交通衍生許多交通亂象，東港警方日前加強稽查，開出130件罰單，有違規載客、改裝車體、無照駕駛、違規停車、未戴安全帽等。

除了開單外，東港警方29日也加強宣導，到小琉球向當地民宿及機車租賃業者發放交通安全宣導單，請業者提醒旅客遵守交通規則，包括戴安全帽、勿違規停車、減速慢行、注意路人等，希望一起改善小琉球交通狀況。

警方表示，遊客到小琉球旅遊幾乎都是租用機車代步，因島上並無交通號誌，加上地型起伏、道路彎曲，沒戴安全帽真的很危險，希望機車業者能善盡提醒責任，也提醒業者不要為了攬客，違規擺放租賃車輛。

警方也請民宿業者代為向住宿民眾宣導，因島上道路巷弄多且窄小，入住民宿或到島上景點時，停放機車時不要停在紅線或妨礙人車往來通行處，以免吃了罰單，壞了遊興。

(中時 )