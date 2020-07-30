慈湖海堤的夕陽美景，讓人流連忘返。（李金生攝）

栗喉蜂虎是金門限定版的夏候鳥，吸引各地遊客專程來訪。（李金生攝）

金門慈湖三角堡的露天咖啡座，也是觀賞廈門夜景的好地方。（李金生攝）

金門國家公園旅遊景點〈慈湖三角堡〉將進行10年來最大規模的修繕工程，自8／1起至10月底開放時間從原來的每天上午8時至下午5時，調整為下午5時至晚間10時。金管處表示，鄉親和遊客可以避開白天高溫，晚風中相揪看廈門夜景，也另有一番情調。

金管處說明，慈湖一帶是金門冬候鳥鸕鶿最大棲地，每年10月以後就陸續來到，次年3月以後開始北返，緊接夏候鳥栗喉蜂虎又報到，直到8月以後才會南回，為避免對金門限定版的賞鳥活動帶來太多干擾，在諮詢生態保育團體的建議後，才將工期敲定在8月至10月之間，請民眾和遊客也能多加配合。

此次為近10年以來，慈湖三角堡據點和周界最大規模的整理，重點項目在三角堡景觀平台及入口棧橋修繕工程，包括攸關遊客安全的扶手和舖面在內。堡頂的露天咖啡座也將配合調整，營業時間改為下午5時至晚上10時。

從慈湖三角堡眺望廈門美景，繽紛燦爛近在眼前，一直是夜遊金門的最熱門景點，金管處說明配合時間調整，民眾和遊客剛好可以避開白天暑熱，在慈湖海岸習習晚風中，啜飲咖啡、冰品，看一衣帶水的廈門萬家燈火，也是很不錯的選擇。

(中時 )