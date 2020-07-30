香港近來包括香港大學戴耀廷副教授遭解聘，前學生動源召集人鍾翰林等4人遭國安署以國安法「煽動他人分裂國家罪」拘捕等情事，民進黨表示，種種情況顯示香港已經迎來最黑暗的紅色恐怖時刻。對於這些完全違反民主法治與基本人權原則的做法，民進黨予以最嚴厲的讉責。

民進黨指出，自從「港版國安法」通過後，中國政府已毫無忌憚把黑手伸入香港各界，從公共圖書館藏書思想審查、國安法教育納入中小學課程，到介入大學人事案、解聘民主派學者、依國安法罪責逮捕學生、DQ候選人等，都讓外界清楚看到中共實質侵害香港人民的自由、營造恐怖統治氛圍的意圖。

中共與港府藉由箝制學術與思想自由等作為，壓制內部反對聲音，遂行中共極權主義統治的目的，種種惡行只會持續引起國際的防備與忌憚；面對近期國際社會不斷譴責，中共仍一再剝奪港人基本人權、打壓異議份子，更是令人不齒。

民進黨強調，以箝制言論維穩無法善治，用惡法治理絕非法治。民進黨再次呼籲中國政府與港府，即刻停止對港人的打壓，回復《中英聯合聲明》對國際社會的承諾，還予香港人民自由與自治，切莫一意孤行、一錯再錯。

(中時 )