特力（2908）今年首度攜手旗下八大代理品牌擴大參加2020台北國際烘焙暨設備展，特力集團總裁何湯雄30日粉墨登場在現場直播促銷健康料理教學；何湯雄指出，去年健康飲食、自煮風潮下，烘焙展四天業績約800萬～900萬元，今年在疫情影響帶動自煮風潮高漲，目標則上看1,200萬元。

此外，下半年也將集結旗下代理品牌開出「特力家品」，預計進駐百貨通路開出八個櫃點，全年衝出18億元業績。

2020台北國際烘焙暨設備展30日起開展，居家零售龍頭特力首度集結旗下代理的八大國際品牌擴大規模聯合參展，包括全球第一家用攪拌機品牌KitchenAid、德國百年精品餐廚WMF、日本點心機第一品牌Vitantonio、全球豆漿機領導品牌九陽、英國創意設計餐廚Joseph Joseph、美國百年鑄鐵鍋品牌Lodge、氣炸鍋首選品牌PHILIPS飛利浦與Whirlpool惠而浦等。

同時呼應振興券，推出一系列促銷商品品類橫跨餐廚用品與智慧廚房小家電，匯聚上百件各品牌熱賣商品，祭出最低1折起的價格，同時推出展場限定專屬優惠，和舉辦每日專業職人展演活動，現場臉書打卡上傳展場活動。

(工商 )