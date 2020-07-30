今（2020）年新冠肺炎疫情重創觀光產業，喜餅老店大黑松小倆口位於土城牛軋糖博物館，疫情期間宣布熄燈，其所持有的不動產也以總價3.15億元出售給鄰近有擴廠需求的製程自動化感測器廠桓達科技，成為今年以來新廠辦總價第三高的交易。

實價登錄顯示，邱氏鼎食品企業將37年屋齡、共884坪的兩層樓廠辦於3月以3.15億元出售。

土城廠是在28年前購入，2005年轉型規劃為「牛軋糖博物館」觀光工廠，成為新北市第一家觀光工廠，近年喜餅市場因結婚率降低而萎縮，加上今年以來因疫情重創觀光市場，牛軋糖博物館決定吹熄燈號，同時不動產以總價3.15億元出售。

據了解，大黑松小倆口原來觀光工廠喜餅和西餅產線移轉至租用的龜山廠，牛軋糖和漢餅烘焙產線移轉至台北博愛店，原牛軋糖博物館則移至南投埔里元首館。

據實價登錄統計，今年新北市前五月的工廠及廠辦交易量已達77.7億元，其中以汐止交易筆數最多達41筆，累積銷售金額為16.7億；其次為中和31筆，永和20筆，也都超過10億。

今年新北工業地產最高總價的交易為松增股份有限公司以5.17億元買下樹林區八德街四層樓、1,532.9坪的工廠；第二名為磐儀科技以5.14億元買下中和區建康路1,350坪廠辦；第三名則是土城牛軋糖博物館的交易案。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城自強街一帶工廠價格約每坪15萬～20萬左右，這筆交易單價達每坪35萬，略高於行情，不過該工廠鄰近65號快速道路，且土地達639坪，或許都是新買家看中的優勢，對於原屋主而言，雖因疫情收攤，但轉售獲利反為企業增添資金動能。

(工商 )