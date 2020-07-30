突如其來的新冠肺炎疫情，讓全球掀起居家辦公潮，不能外出盡情體驗生活的時刻，把家裡佈置得更溫馨、更像辦公室、更能多元應用，成了不少人的需求。Philips Hue 智慧居家照明品牌，今（30）日宣布在台灣市場推出升級藍牙機制聯網的Hue個人化智慧連網照明產品，以及高端家庭娛樂影音同步系統：Hue HDMI影音燈光同步器，讓你無論是在家想打造個人化空間、外出想要攜帶氛圍燈，或是開趴踢、玩遊戲要營造動感情景，全都能輕鬆辦到！

Signify昕諾飛 台灣總經理暨全球副總裁 余泳濤(中)和生活風格玩家Charles(右)合影。（昕諾飛提供／黃慧雯台北傳真）

昕諾飛（Signify）台灣總經理暨全球副總裁余泳濤表示：「全球智慧家庭產業近年持續造就雙位數的成長，而以昕諾飛（Signify）為首的照明區塊也被認定是使用者進到智慧家庭環境的敲門磚之一。Philips Hue 是昕諾飛集團中最早推出的智慧居家照明系統，從2013年起在全球已有上百萬的使用案例，在生態鏈中獲得超過700個第三方App的支援應用，產品線擴及室內與室外的光源、燈具，鎖定族群主要是先期的科技體驗領導者。2020年兩大新品系列，Hue HDMI影音燈光同步器及升級藍牙入門產品線，則分別會從優化使用者體驗的深度，與推廣市場的廣度兩個面向切入，為台灣智慧居家市場注入嶄新成長動能。」

Philips Hue升級藍牙功能 價格更低設定簡單易上手

「Philips Hue with Bluetooth」系列新品完整陣容包含：LED 彩色燈泡、LED 彩色燈帶、Hue Go 可攜式情境燈，能滿足不同情境需求。新品升級搭載最新藍牙5.0模組（需搭配藍牙版Philip Hue App)，不需加購橋接器和連線Wi-Fi，連線操作流程超簡單，打開手機藍牙即可配對連接控制至多10組Hue燈具；同時支援多元聯網生態圈，利用Google Assistant（繁中）、亞馬遜Alexa等進行語音聲控；加設橋接器則支援Apple HomeKit繁中語音功能，也能藉由超過700種第三方開發App控制，以熟悉的對話方式探索無限的應用可能。

「Philips Hue with Bluetooth」系列新品內建5大情境30多種精選場景，並可設定日常作息喚醒、睡眠、計時器功能，運用人本照明4種專業光配方，早晨以貼近陽光的暖光輕柔喚醒，夜晚以鵝黃光線輕柔培養舒眠情緒，讓光成為日常中不可或缺的要角。其中Hue Go續航力也升級，夜燈模式可續航使用24小時，並透過產品按鈕可啟用9種燈光情境，成為戶外活動或露營的最佳良伴。今年更特別推出「Hue燈泡入門組」，內含：3顆Hue藍牙版LED彩色燈泡以及1組橋接器， 除了可體驗藍牙新品外，消費者可再搭配橋接器擴充連接至50組Hue燈具，解鎖支援App離家遙控、出門/返家自動開關、影音燈光同步效果，輕鬆打造家庭的智慧照明。

今年11月則預計在台上市的Philips Hue頂級家庭娛樂系列－Hue Play 燈條和Hue HDMI影音燈光同步器，讓3C科技愛好者透過橋接器連接家中所有Hue系列照明產品，輕鬆就能把家裡佈置能宛如高科技遊戲場。Hue Play燈條可平放或貼於電視顯示器後方，可融入於客廳家具及擺設，創造背光洗牆效果；而Hue HDMI影音燈光同步器能讓電視畫面中的電影、遊戲、音樂與空間內的Hue燈具串聯，最多可有4個不同的HDMI 訊號源接入，由同步器擷取影像畫面色域展現光的色彩層次，沉浸於1,600萬種色彩光調與音樂節奏擺動，不需萬元即可升級家庭影院般頂級享受。

以Philip Hue智慧燈光以及Hue HDMI影音燈光同步器、LED 彩色燈帶等，能增添更多打造個人化居家環境的樂趣。（昕諾飛提供／黃慧雯台北傳真）

生活風格玩家「Charles 不只是個攝影大叔」運用飛利浦Hue拍攝出各種溫度的照片故事。（昕諾飛提供／黃慧雯台北傳真）

相對於先前的Philips Hue橋接器版本，不僅需要搭配家中Wi-Fi，透過橋接器與Philip Hue配對，設定上相對困難，入手門檻也更高。Philip Hue藍牙版不需要橋接器僅需原本一半左右的價格，就能在房間內營造舒適氛圍。若是有睡眠困擾，4種專業光配方可在早晨以貼近陽光的暖光漸進式喚醒，呈現彷彿被日光曬醒的自然感受；夜晚則能以鵝黃光線培養舒眠情緒，以符合人體需要的燈效讓入睡晨起都更健康。如果體驗藍牙版後，想要將全家打造智慧照明，添購橋接器就能讓你取得門票，一個橋接器就能最多串流50個Hue燈具，還能遠端遙控，無論在不在家都能讓智慧燈光守護你的家。再搭配智慧音箱以及語音助手命令，行動不便的長輩或是想要體驗智慧科技的孩子們都能輕鬆入手，讓Philip Hue成為家庭氣氛營造的好幫手。

(科技)