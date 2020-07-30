自稱「台中米娜」的女子，穿著極透視的白色洋裝，特到三井OUTLET拍照。（圖／翻攝自當事人推特）

1名自稱「台中米娜」的女子，在Twitter帳號[email protected] Couples，PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片，引起各界一片嘩然！警方調閱IKEA監視器30日依車號傳喚負責拍照38歲的張男到案說明。警方指出，張男職業廚師、愛攝影，坦承透過網路約「米娜」到IKEA等知名賣場拍裸照，米蘭生性喜愛刺激，但並未收取費用，全案正由警方擴大偵辦中。

台中米娜在Twitter帳號[email protected] Couples＠MinaCouples Taichung City,Taiwan台中米娜，161／50 34D ＃情慾攝 ＃私房攝影 ＃野外露出 ＃戶外露出 ＃自拍 ＃旅拍 ＃戶外 ＃情趣 ＃原創，歡迎露出同好 情侶 夫妻 單女一起交流認識，露出照是興趣，作品分享等；還貼文表示「歡迎抖內」並附上銀行帳戶。

警方表示，第四分局獲報後，立馬兵分多路展開調查，經警方調閱IKEA賣場的監視器，發現1輛疑似載米蘭的車輛是23日進出賣場，24日即上網PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片；警方依車牌號碼傳喚38歲的張姓男子到案說明。

警方指出，負責掌鏡的張男是位廚師、喜歡攝影，透過網路約「米娜」到IKEA、三井outlet及家樂福等賣場拍攝裸體照；「米娜」生性喜歡刺激，但外出當模特兒拍照並未收取費用，純脆是「愛攝影」的興趣及「愛刺激」的個性，才會相約到知名賣場拍裸體照，並PO到網路上。

警方強調，因張男負責拍照、散布張貼到網路上，已觸犯《刑法》妨害風化罪章之公然猥褻罪、妨害風化罪等，最重可處2年徒刑；「米娜」如果知情張男要散布到網路上，刑法上屬於共犯，目前「米娜」尚未到案，全案正由警方擴大偵辦中。

(中時 )