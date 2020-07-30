不少民眾喜歡在漁光島舉辦水上活動。（台灣小牛提供／程炳璋台南傳真）

台南市漁光島近年增加不少觀光戲水遊客，國慶煙火也落腳在此，主管的台灣港務公司安平港營運處近日卻重申戲水禁令，引起水上運動愛好者不滿，打算連署請命，安平港營運處急澄清，仍以宣導取代開罰。

漁光島近年來戲水遊客增多，台南市文化局每年在當地舉辦藝術展活動，引起數萬人次觀光，逐漸成為水上運動愛好者如衝浪、風帆民眾的熱門去處。

台灣今年的雙十節國慶煙火預定在漁光島施放，更是未演先轟動，一舉打響當地知名度。台南市觀旅局與港務公司已著手規畫，未來將成立水上運動中心，預計在1、2年內開放。

惟20多年來，漁光島屬商港管理範圍，除了允許透過申請的風帆培訓與潛水救生訓練外，其實是禁止戲水的危險海域。根據港務管理規則，除指定的海水浴場外，不得游泳，違規者開罰10萬以上，50萬以下罰鍰，因為罰則重，過去從未開罰，一直以勸導為主。

面對漁光島近年戲水遊客增多，台灣港務公司日前重申戲水禁令，引起固定在漁光島從事水上運動的民眾不滿，連署希望港務公司放寬禁令，台灣港務公司安平營運處經理林源豐強調，未來仍會以宣導為主，不會輕易開罰。

(中時 )