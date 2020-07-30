前台中市議長張宏年與議員兒子張彥彤，1家4口，疑發生鉛中毒事件，有外界揣測，可能含有金屬的藥物或食物，導致中毒原因；中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，張彥彤1家4人的確血液中含鉛濃度超標，但鉛在環境中有多重來源，中毒原因須由衛生局，將相關物品送驗以調查釐清。

中國附醫毒物科主任洪東榮說，鉛中毒症狀包括，腸胃道常疼痛、全身痠痛、神經受損及手腳麻痺，給予止痛藥後會緩解，嚴重時會導致貧血、癲癇發作、昏迷或死亡。

據了解，鉛在環境中有多重來源，包括，石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含染料的食品容器、含鉛水管、工業製程、含鉛中草藥、含鉛糖果紙、含鉛玩具等，或經水、食物、空氣、灰塵等進入人體，但目前透過飲用水進入人體的鉛比率低於20％。

台中市衛生局表示，市議員張彥彤全家鉛中毒情況，已啟動專案調查了解，同時抽驗相關疑慮產品以釐清案情，並取得當事人使用的藥材進行化驗，其中健保給付的藥材化驗全數合格，另外自費藥材進行化驗，預計8月5日化驗結果出爐；至於外傳水質或食材等問題，皆屬謠言，勿以訛傳訛。

中國附醫毒物科主任洪東榮指出，張家是1家4人突然鉛中毒超標，不太像是長期的慢性鉛中毒，所以應該與食物或飲用水無關；台灣鉛中毒患者已很少見，目前生活上食用容器、用水管線等大多不含鉛，排除鉛中毒主因，衛生單位應朝食用藥物等方向檢驗釐清。

(中時 )