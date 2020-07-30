心跳越來越快，死亡風險恐跟著飆高！新光醫院心臟內科團隊發表最新心跳軌跡研究，分析金山地區3400名居民長年心跳軌跡，發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係，心跳越快，死亡率呈線性增加，平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定者的2倍以上。

新光醫院心臟內科醫師、台灣大學流行病學與預防醫學博士魏承駿表示，該研究由台大醫院在1990年到2013年進行，觀察金山地區居民四年間的內心跳變化趨勢每年量測後，預測應證20年後心血管疾病、死亡率等風險。

研究發現，發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係，平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定者的2倍以上。其中2年內心跳數從平均60下快速增加到90下的民眾最明顯，比起維持在60以下的人死亡機會增加2倍，所有死因都有，但其中以癌症為多。此外，若是原本心跳很高者，在兩三年內改善心跳者，死亡率也趨近於穩定組。

魏丞駿表示，正常的心跳數為每分鐘60到100下，ＷＨＯ標準為平均72下，若是有心衰竭者應控制在60以下。心跳可以說是一個人的綜合健康指標，近年台灣本土心衰竭調查，絕大多數病患心跳都偏高，即使有規則門診追蹤者也是如此，再一次反映心跳是被大多數人所忽視的生命徵象。

而為何心跳會增加？魏丞駿表示，可能要合理懷疑身體出了問題，包含肥胖、貧血、甲狀腺異常、心臟病、糖尿病，甚至癌症都有可能，只要發現近幾年來心跳越來越快，就是警訊，可能潛藏疾病

魏丞駿表示，民眾平常可記錄自己的平均心跳，若短時間內平均數不斷攀升就要注意，尤其有慢性疾病的群眾，心跳的變化與軌跡就更重要了，就目前的醫學研究，心跳的快慢對高血壓，心臟衰竭及缺血性心臟病3種病人影響最大，這些病人心跳大於70下死亡風險就開始增加。而觀測心跳要自己跟自己比，例如可利用穿戴裝置，養成長期量測心跳的習慣。

(中時 )