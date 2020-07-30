金曲樂團「BOXING」連續三年支持「原住民兒少助學培力計畫」公益活動，30日出席記者會，呼籲民眾到超市買菜也能幫助原住民偏鄉孩童，把愛傳到更遠的地方，讓孩子們有機會持續茁壯成長；BOXING近年經常前往偏鄉學校演出，陪伴孩童度過許多歡樂時光，他們昨受訪表示，有意義的付出一定要堅持做下去：「即便再遠的路途、要搬再多的音響或樂器，但只要看到孩子們臉上的笑容，所有辛苦都值得了」。

BOXING這幾年走遍各地說唱，有時抵達當地學校，看到許多學童的家長因上班時間關係無法準時接孩子下課，BOXING心疼地說：「也因此讓我們更希望透過表演陪伴他們，尤其偏鄉小孩比較少機會看到樂器，每回我們一到學校，他們都會熱心地想幫我們搬音響，也會問許多關於樂器的問題，孩子們的單純與天真，反而讓我們獲得更多創作的力量，找回音樂初衷。」可以陪孩子一起玩，看見他們臉上的笑容，是BOXING堅持下去的力量，「這也是三年來一直很感動的事，我們會堅持一直做下去」。

受新冠肺炎疫情影響，BOXING上半年取消或延後許多活動，29日難得與Fight30合作舉辦線上公益演唱會，是他們出道以來第一次正式的線上演出，雖然現場零觀眾、僅幾位工作人員，但因許久沒跟歌迷互動，身經百戰的他們笑喊「非常緊張」。台灣近來疫情趨緩、活動陸續恢復，BOXING不忙向歌迷預告接下來多場演出，「好久不見的拳友們！快筆記準備好，我們要一直一直相見了」，相關訊息可上BOXING官方臉書或IG查詢。

BOXING今出席公益活動記者會。（全聯提供）

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