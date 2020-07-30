會過敏的食物一律不要碰嗎？嬰幼兒吃副食品雞蛋先不要吃？林口長庚兒童過敏氣喘風濕科醫師、兒童過敏氣喘免疫暨風濕病醫學會理事長葉國偉表示，許多人以為只要過敏檢測反應為陽性後，就不要碰該項食物，其實反而會導致營養不足，尤其是兒童，均衡飲食更重要。

葉國偉表示，過敏原會與體內的免疫球蛋白E（IgE）結合，使身體釋放發炎物質，進而產生一連串的發炎反應，引發過敏症狀，可能導致腸胃不適、皮膚出疹，嚴重時甚至可能會造成休克死亡。

不過，葉國偉說，即使IgE陽性，只能代表對身體對某些食物會產生「敏感反應」，但不代表吃那樣食物後，身體一定會出現症狀，不必因此就完全不吃該食物。

葉國偉建議，只要不是「屢試不爽」，例如一吃蝦、螃蟹或是花生，就會立刻導致蕁麻疹或是氣喘，身體出現劇烈反應的食物，就不要碰，其他「敏感」食物，還是能均衡的吃。尤其是新生兒或是幼童，成長需要各種營養素，包含雞蛋，只要均衡的吃，或是從單一食物開始試起，基本上都沒有問題，不用特別限制會有敏感反應的食物就不吃。

聯安診所營養師徐景宜指出，食物並無好壞之分，每個人的過敏源可能不同，透過過敏原檢測後可測出對不同食物分屬輕、中、重度的過敏等級。輕度代表反應弱，可照常食用，但最好每四天吃一次就好；中度建議先停止食用三個月；重度過敏，則建議至少停用六個月，再檢測看看是否仍屬重度過敏，才可酌量食用。

除了避開容易引發中重度過敏的食物，徐景宜也建議平常可補充益生菌、膳食纖維改善腸道狀況，並以少量多樣化的飲食方式做飲食輪替計畫，例如對小麥過敏可壽司、地瓜取代主食；對蛋白或蛋黃過敏，則可以雞肉、黃豆類製品等取代蛋白質，降低食物過敏的發生機率。

(中時 )