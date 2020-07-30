綽號「冬瓜」的郭東修曾混黑道，年輕時就在台北艋舺走跳，因為個性衝動，曾因幫派大哥命令殺過人，也因這樣讓他擠身成為大哥，後來因為染上毒品，導致家庭破碎，人生從此跌到谷底，後來為了心愛的兒子，從此下定決心要金盆洗手投入殯葬業，而冬瓜的一生也令人嘖嘖稱奇。

生命倒數喚親情 冬瓜兒跪懺悔：爸，你愛我嗎？

郭憲鴻（小冬瓜）談到印象中的爸爸是個很勇敢、鍥而不捨，遇到有機會總是會拼命想把握住的一個人。他坦言，當時父親在社會是最底層且不被重視，甚至被看輕，但憑藉自己的力量，一步一腳印得到大家認可，也帶給了許多人勇氣，看見父親從霸氣大哥轉變成鞠躬哈腰的禮儀師，讓他直言父親真的很不簡單。

年少時的小冬瓜與父親（照片/郭憲鴻 提供）

滿滿都是與父親的回憶（照片/郭憲鴻 提供）

郭憲鴻認為，當時父親犧牲太多時間與精力在工作上，鮮少有時間可以陪家人，甚至不一定有精力可以照顧自己身體，他表示自己本身從事殯葬業，但當時還是會有錯誤認知，彷彿爸爸一定會陪在他身邊很久很久，可是卻在他離家浪蕩不到兩年後，卻因肺腺癌離開人世。回想過去，有天小冬瓜因為很小的事情與父親發生口角執，在那一刻他情緒爆發的對著父親說「你永遠都把時間花在工作上，當我需要你的時候你人在哪？」隨後就連夜打包行李離家出走。期間父親試了很多方式想聯繫上兒子，但小冬瓜始終不回應，直到有天一通電話打來，另一頭說到「我癌症末期了，你該回來了。」那時的他覺得自己為了要證明自己可以，而白白浪費兩年時間與父親相處。

冬瓜從霸氣黑道大哥轉變成鞠躬哈腰的殯葬達人（照片/郭憲鴻 提供）

醫生也告訴他，有想對父親說什麼話就趁這幾天趕快講，因為爸爸有可能會陷入一個很深的睡眠，而這一睡就不會再醒了，郭憲鴻聽聞醫生這樣說，立馬奔去父親病房，跪在爸爸床邊，第一句話就是問「爸，你愛我嗎？」那時候的冬瓜已有點昏昏沉沉，但聽到兒子說這句話，瞬間回過神，仔細的看著兒子「傻孩子，我當然愛你啊，不然這些年，我做這麼多是為了什麼？」聽到這句話，小冬瓜瞬間崩潰的跪在父親病榻前懺悔。

面對父親離世後，他才逐漸明白爸爸至始至終，心裡想的都是他，郭憲鴻坦言「謝謝父親所做的一切，對不起曾經做了很多傷害你的事，讓你有過心碎心痛的時刻，不論你現在身在何處，你永遠都是我最愛的家人。」

(中時新聞網)