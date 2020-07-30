一名來自泰國的網友，日前到市場壽司店外帶一盒壽司，卻意外發先其中一個蝦子壽司，在黑暗中竟會發出藍色螢光，網友認為可能是新品種，因此將照片PO上網詢問，藍色蝦子引起生物學家注意，急勸網友不要吃下肚。

網友買到藍色螢光蝦(圖片取自/ อาจารย์เจษฎ์ FB)

從網友PO的壽司照片來看，放在明亮的地方並沒有異狀，但移到稍微昏暗的地方，其中一個蝦壽司看起來微微發光，燈光全暗時整隻蝦子發出藍色螢光，不禁人網友疑惑是不是買到「新產品」。

藍色螢光蝦子引起網友熱議，一名任教於泰國頂尖學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University），生物學博士乍薩達看到照片後，列出蝦子可能發光的原因，他認為可能是受到發光細菌感染、或者被捕前蝦子吃進浮游生物或發光細菌，當然也有可能是店家處理時，加入含磷成分的化學物質，像是食品添加劑。

最後乍薩達也提醒，他列舉的可能原因，是他個人的推測，但詳細原因調查結果出來之前，先不要食用發光的蝦子，避免造成食物中毒、腹瀉，嚴重還可能會危及健康。

(中時新聞網)