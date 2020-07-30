近日成為全民關注焦點的體育振興券「動滋券」，對於出現兩位中籤者無效、延後發放等問題，教育部體育署受到多方詢問，但對於需要解答的問題，並未正面給出詳細的說法。

體育署表示，動滋券抽籤方案有二，方案一是抽出身分證末碼或倒數第2碼，方案二是採分層隨機抽樣，經過討論，方案一的抽籤方式簡單易懂，但身分證末碼人數不一，不夠公平，方案二的抽籤方式，採取「分層隨機抽樣」，機制較公平，且由於參與動滋券抽籤的人數夠多、母數夠大，將近700萬人，可以直接採用「一般隨機抽樣」方式抽籤，活動中籤率約57%，每一個身分證末碼的人，都有中籤機會。

而這次動滋券的資訊系統動滋網，是根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第17條，由體育署委託財團法人商業發展研究院（簡稱商發院），再由商發院協同「聯網國際資訊公司（簡稱聯網）」合作進行系統建置委外服務。

不過動滋網從登記申請出現過塞車問題、出現中籤者有2人因為填寫的身分證號碼末碼不是數字0到9而在抽籤當天剔除，以及今天原本要開放領取、卻延後領券的更動，體育署只回應會紀錄下媒體提問再研議，並未解釋和資訊系統公司聯網的合作內容是否有相關懲罰。

(中時 )