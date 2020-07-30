因炎夏苦暑導致民眾食慾不振的情況很常見，低GI的輕食餐盒近期蔚為風潮，洛碁飯店集團提供新創餐飲品牌「禾替」，推出健康餐盒產品，代替米飯以地瓜泥、芋頭泥、馬鈴薯泥3種薯類層層堆疊，搭配鮮嫩的肉品、拌著薯泥，讓饕客享受清爽健康的飲食。

因平日上班族飲食不正常，無法按時用餐或暴飲暴食的狀況屢見不鮮，搭上健康零負擔飲食的熱潮，嘗試跨界低GI輕食餐盒的洛碁飯店集團，與小農合作採用直送新鮮蔬果的方式，主廚以低溫烹調肉品的方式，設計2個系列的主題餐盒，一為特別推薦系列「蒙特婁嫩煎雞胸」、「義式香料松阪豬」，另一系列為經典饗宴「墨西哥塔可板腱牛」、「蔥燒豬里肌」、「煙燻火烤鴨胸」、「爐烤蒲燒鯛」、「新蔬食未來素肉」、「薯三寶」，另附贈來自南投松柏嶺黃金蕎麥烏龍茶。

現正歡慶開幕，即日起至8月15日前，訂餐滿2個至洛碁大飯店南港館「自取可享8折優惠」，且出示貼文截圖可享5折優惠；「來電自取」不限金額可參加集點活動，消費滿400元還可參加抽獎，並與外送平台合作，目前服務範圍僅限南港地區。

(中時 )