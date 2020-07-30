中市黎明幼兒園拆除案爭議多年，園長林金連30日在市府前抗議，要求市長盧秀燕出面處理。（陳淑芬攝）

中市黎明幼兒園拆除案爭議多年，園長林金連今天在市府前抗議，要求市長盧秀燕「出面處理」，並批評政府強佔土地，他們是為台灣人捍衛土地而站出來。台中市府地政局回應指出，黎明幼兒園拆遷訴訟案經台中高分院更三審判決幼兒園敗訴，須依法拆除，市府尊重司法，盼依法和平解決。

「今天拆我家，明天拆你家！」、「強盜政府、司法幫兇」林金連等人在市府前拉白布條連續抗議23天，他30日公開批評，台灣的土地政策仍停留在戒嚴時期，掠奪土地的惡法未解除，他們是受害者，要為台灣人守護土地及家，捍衛幼兒園，黎明幼兒園拆遷案起於前台中市長胡志強搞重劃、歷經市長林佳龍沒有拆，現任市長盧秀燕竟啟動拆除。

台中市府地政局回應表示，自辦市地重劃爭議屬私權範疇，黎明幼兒園拆遷訴訟案自民國98年起爭訟至今，由台中高分院更三審判決幼兒園敗訴，判決內容指出地上物屬妨礙工程建物，應依法拆除。

地政局進一步說明，黎明自辦市地重劃區於民國97年1月29日核定重劃計畫書，總面積約186公頃，土地所有權人數約2549人，並於民國100年完成土地分配公告，102年辦理土地點交。

至於爭議的黎明幼兒園部分，地政局強調指出，黎明幼兒園位於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，道路及公園用地屬公共設施用地，經調閱民國62年航測圖上並無建物，因此現有房屋非合法建物；另幼兒園坐落多筆土地，重劃前園長林金連已於民國93年、95年間分別移轉出售。

地政局表示，自辦市地重劃如地主與重劃會有爭議應循民事訴訟管道，市府尊重司法，亦尊重拆遷戶、重劃會與地主權益，希望雙方可理性對話，透過協商方式圓滿解決。

(中時 )