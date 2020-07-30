中聯資源董事會決議 重金11億元取得茂聯實業100％股權 18:592020/07/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中聯資源（9930）公告，該公司董事會通過出資約新台幣11億元，取得茂聯實業股份有限公司100％股權。 中聯資源公告，交易單位數量方面，茂聯實業總發行股數2,500股（股票面額新台幣10,000元），每單位價格為每股440,176元，交易總金額為新台幣1,100,440,000元。取得或處分的具體目的或用途，為標的公司所屬土地，目前由該公司承租供處理資源再生業務之用，長期以來相關業務有用地需求，故取得標的公司及所屬土地。 (工商 ) #中聯資源 #茂聯 #股權 #新台幣 #標的 也許您會感興趣 財經熱門新聞 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 一夜熔斷15次 暴漲500％！投機散戶湧入昔日底片大王 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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