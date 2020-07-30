中聯資源（9930）公告，該公司董事會通過出資約新台幣11億元，取得茂聯實業股份有限公司100％股權。

中聯資源公告，交易單位數量方面，茂聯實業總發行股數2,500股（股票面額新台幣10,000元），每單位價格為每股440,176元，交易總金額為新台幣1,100,440,000元。取得或處分的具體目的或用途，為標的公司所屬土地，目前由該公司承租供處理資源再生業務之用，長期以來相關業務有用地需求，故取得標的公司及所屬土地。

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