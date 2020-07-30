楊冪側臉崩了？（取自搜狐娛樂）

大陸女星楊冪與劉愷威離婚後，人氣不減反升，近日還因為在綜藝節目《密室大逃脫》第二季的真性情舉動，讓她圈了不少粉絲。只是擁有精緻美顏的她，近日就被發現「下半臉好像崩了」。

在大陸演藝圈人氣超火紅的楊冪，一舉一動總難免會被外界放大檢視，近日更有網友PO出她在綜藝節目中的側臉截圖，指她雙下巴、法令紋明顯，根本「下半張臉崩了」，更不解為何瘦成這樣的楊冪，還會有雙下巴？

而總是堅強面對流言蜚語的楊冪，近日受訪也透露自己與朋友相處之道，她說自己通常不會借朋友錢，認為這會是一種道德綁架，「很現實的一個問題，如果我身邊的朋友說我能不能跟你借２萬塊錢，我今天借給你的話，你也覺得說你今天都是一個大明星了，你不會找我要這２萬塊錢吧？我不知道這算不算一個道德綁架，我也不想要有這種奇奇怪怪、尷尬的事情。」而楊冪也慶幸身邊人沒有跟她借過錢。

(中時新聞網)