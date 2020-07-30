「捲毛戰隊出任務！」丁丁藥局台中河南店門口，30日出現一群頭戴大Q捲髮的創世義工，身上分別還寫著大捲、中捲和小捲的字樣，象徵他們所戴頭髮的捲度，讓看到的人直呼「超逗趣！」。義工手拿放大版的振興三倍券，到櫃台購買尿布、奶粉捐贈給創世基金會作為照顧物資，希望呼籲大眾跟「捲毛戰隊」一起拿出振興三倍券，助植物人一臂之力。

創世義工隊張譯心隊長說：「新冠肺炎疫情延燒期間，義工們戴上口罩還是來服務，看到創世人員仍持續努力，提供植物人照護、安養，深受感動，因此眾人「捲」髮變身，呼籲民眾一起用三倍券，讓愛加倍！」

創世台中院長陳韋龍表示：「盼民眾若行有餘力，可使用部分三倍券，至藥局購買尿布、奶粉，或捐贈實體券給予創世。支持植物人常年服務，誠如一倍愛自己、二倍愛家人、三倍愛助人的含意！」

陳韋龍強調，民眾使用振興三倍券做公益有二種方式，可用振興三倍券直接購買尿布、奶粉或管灌物資，捐贈到創世台中院；或直接捐出振興三倍券，詳情請洽愛心專線：（04）2384-1126振興小組。

(中時 )