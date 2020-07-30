協助廠商升級的「智慧機械產業推動方案」上路5年，經濟部今向政院提報推動成果，共以五步驟提升中小企業數位化能力，尤其工廠的智慧機上盒(SMB)裝設上，今年可超過5000台，比目標超出2成。另外智慧機械領航計畫，打造6案，可帶動近百億投資。所有努力，都是朝著打造亞洲高階製造中心前進。

智慧機械產業推動方案從2016年起啟動，規劃五步助中小企業擺脫傳統老舊產線。第一步先找來智慧機上盒幫忙，5年計畫幫中小企業產線機台裝上9100台，可讓機台互相聯網，數據可視化，方便掌握。今年第3年目標原是4100台，但經濟部工業局主秘陳佩利今說，現在已達成4456台裝設，還有600多台在審核中，全年可望超過5000台，超過目標。

陳佩利表示，智慧機上盒主要是補助給中小企業，因為大企業自己有聯網能力。SMB機上盒裝上後，平均可提升廠商稼動率(產能利用率)5％到10％。稼動率對工廠是大學問，畢竟只要有一點怎樣就是停機。另外，機上盒還可以提升良率、整合工序、交貨等待時間變短、節省成本等優點。

另外尚有一個「達交率」指標，精密機械研發中心總經理賴永祥補充，達交率就是準時交貨比率，以精密螺帽廠商盈錫精工來說，其裝設後，達交率就從75％提升到83％，交貨更準時。

但是智慧機上盒讓機台聯網，可以互相說話只是初階，賴永祥說，再來是智慧升級計畫，讓機台之間更聰明，甚至可以自己做補償、調整，這就需要AI人工智慧導入。

推動方案第二步，目前是先讓工廠製程設備AI化，先做智慧檢測、加工，跨工廠間整合，已有10產業230家完成升級。第三步補強智慧製造關鍵教材缺口，成功讓國內20所學校開設35門智慧製造共通教材。

第四步，經濟部召集88位專家、222家系統整合商(SI)組成智慧製造輔導團，3年來走訪752家中小企，提供諮詢診斷服務。政府補助其中164家申請9.48億元改善設備，帶動廠商相對投資13.57億。最後一步則是跨域合作共推智慧機械，這裡包括政府單位、產業界、公協會、學術界等，跨領域整合推動。

經濟部同時推動一項「智慧機械領航」計畫，在五個領域打造六案20家智慧機械標竿企業做示範，包括航太有漢翔的複材加工、汽機車光陽的虛實整合彈性製造、水五金的隴鈦水龍頭彈性製造、手工具的瑞泰套筒智慧工廠，以及製鞋的欣展快速換線鞋材生產線，預計結案後3年內帶動資97.3億。

所有的智慧製造升級，目標是瞄準成為亞洲高階製造中心，陳佩利表示，智慧製造部分，會透過客製化雲端服務平台，導入AI加值應用及5G通訊技術做強化。

(中時 )