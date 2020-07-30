遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產，今遭台北地檢署依財報不實、特別背信等罪起訴。台北地院下午開移審庭，張表示後悔接手遠航，幫忙重整公司、挹注資金結果「公親變事主」，還稱是民航局有人向遠航索賄不成，疑似挾怨報復。

張綱維表示，他當初接手遠航，也是百般不願意，重整人之一蔡慧玲帶員工向他請託，想說自己賺很多錢，應盡點社會責任，才挹注自己的錢給遠航，未料「公親變事主」；他原本在建設公司，對航空業不了解，接手遠航後才知道，遠航一條好的航線都沒有。

張說，遠航重整時負債100多億元，「我去的時候連個垃圾桶都沒有，有什麼資產能掏空？」如果不是為了盡社會責任，再笨的人都不會接，「我最後悔的就是接手遠航，全部身家賠進去，名譽掃地，還牽連公務員」。

張解釋，檢方指控他虛增廣告收入，涉嫌財報不實，但這筆收入比起整體營收微不足道，根本不需要造假，兩岸熱絡時，遠航EPS還有2.5，連續幾年是台灣航空業第一名，這才是銀行願意借錢的原因，當時兩岸航線占收入45％，後來因兩岸觀光不好，加上疫情初期，遠航才會雪崩式倒閉。

張強調，財報不實是為了騙投資人或股東，遠航是他獨資，沒有必要財報不實，錢都是自己的，更沒有動機掏空，且公司與股東間有利息的借款很正常，如果這都算掏空，全台灣99％公司都有掏空問題。

張並說，房產只有價值高低，沒有所謂「爛尾樓」，用房產抵債是與民航局協調的結果，且遠航、樺福集團等公司都是他獨資，對他來說只是左口袋、右口袋，只要民航局同意鑑價結果及財產歸屬，對他來講都沒差，不知有何問題？

無預警停飛部分，張說，當時他被詐騙集團騙5千多萬，萬念俱灰想自殺，後來接到副董鄭晴文電話，說企劃副總黃育祺在民航局開會，民航局叫遠航發文暫時停飛，以確保不違反《民用航空法》，他才同意發文，並不是他主動說要停飛。

張說，遠航隔天想繼續飛，遭民航局拒絕，後來才知道民航局違反程序，擅自撤銷遠航執照，這部分提訴願贏了；民航局曾有個財務顧問索賄不成，還被遠航告，疑因此痛恨遠航，他認為對方是挾怨報復。

檢方駁斥，張綱維說很後悔，事實上「我們大家都很後悔」，重整是讓財務困難的公司重生，結果來了一個財務更困難的人；張的樺福集團早就瀕臨破產，要不是接手遠航，以遠航名義貸款輸血，早就倒閉了，至於民航局有人索賄部分，遠航提的民事訴訟已被法院駁回。

(中時 )