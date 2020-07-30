苗栗縣36歲周姓男子今天(30日)下午1點多，開車行經苗140線苑裡山柑里路段時，疑似車輛機械故障，失控直撞路樹，藍色自小客車不僅車頭全毀，樹枝還掛在車上，而當時車內還有1名年約6歲的男童，經救護人員初步檢視周男身體多處擦傷，男童腿部則有骨折，緊急送往李綜合醫院治療，目前暫無大礙，詳細事故原因有待進一步調查釐清。
周姓男子今日下午1點多，開車載著兒子行經苗140線苑裡山柑里路段時自撞路樹，現場一片狼藉，通霄救難協會人員到場時，2名傷患均已送醫，只見藍色自小客車車頭嚴重毀損，路樹坍倒在路中，救難協會人員連忙鋸除路樹，花費近2小時順利排除路障。
周男沒有酒駕，他供稱，當時開車自苗140線由東向西直行行駛，行駛至田中3路時，發現車子疑似機械故障，方向盤無法轉動，才會自撞路樹。救護人員到場後，初步檢視2名傷者傷勢，周男身體多處擦挫傷，但男童傷勢較重，腿部有骨折，均送往李綜合醫院，初步治療後均無大礙。
(中時 )
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