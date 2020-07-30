因遠航掏空案被起訴的三位銀行高層，可能再被金管會開罰。銀行局長莊琇媛30日表示，將儘速檢視相關金融法規，釐清涉案相關人是否有涉有「不誠信、不正當」活動，不適合擔任銀行負責人，金管會將研議是否祭出必要的處份。

遠航掏空案北檢同案起訴第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌、土地銀行董事長黃伯川、合庫總經理陳世卿等人，廖燦昌隨即向財政部請辭獲准。

過去若有銀行負責人被起訴或涉及不誠信不正當行為，金管會就會依銀行法61-1條，對該負責人祭出解任或停職的處份，如前永豐金控董事長何壽川、前兆豐金控董事長蔡友才等，都是被依違反法令、有礙健全經營之虞者解任，此處份將有五年內不得再出任金融相關職務的效力。

但2019年11月最高行政院法院針對蔡友才案要求金管會「重為行政處份」，即蔡友才在金管會解任前已離職，並無危及金融機構健全經營之虞，所以沒有解任的必要；但金管會亦回應，若有必要，可以不用解任，對已離職者祭出「其他必要之處置」，即可以直接限制此人一定期間不得再回任金融圈。

莊琇媛表示，這次遠航案被起訴的都是公股行庫人事，將尊重財政部的處理；但因為金管會主管金融法規，仍是會依銀行負責人應具備資格條件準則檢視，這些行庫董總在積極資格都是符合法規，就是看消極資格，即是否有從事不誠信、不正當的活動，銀行局後續會再研議，是否要祭出必要處份。

由於廖燦昌已請辭第一金董事長，是否要依銀行法61-1條進行「其他必要處分」，莊琇媛回應「都在研議當中」。主要是銀行負責人準則中，有留給主管機關處置彈性，不用三審定讞才懲處，只要有事證證明金融業負責人不誠信不正當，金管會可進行相關處理，莊琇媛表示，銀行局將會看手中能掌握的資料，先前金管會曾對合庫的遠航授信案，在金檢與稽核報告中提及相關缺失，但沒有發現人為不法。

這次檢調起訴三位公股董總，莊琇媛表示，金管會將儘速檢視相關事證，內部研議如何處理當中；且不會因離職而無法處置。

(工商 )