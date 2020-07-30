一名網友半年前在家裡客廳吃著沙拉，突然，傳出一聲巨響，接著碗裡的食物開始被鮮血染鮮，驚覺不對勁的他連忙起身照鏡子，才發現牙齒從中間裂開，讓他噴了5萬元植牙，他也不禁淚喊，「這是我吃過最貴的沙拉。」

有網友表示，自己因為吃沙拉里的麵包丁，而讓牙齒整顆從中間斷裂。(圖取自Dcard)

原PO昨日在Dcard上表示，「今天終於把植牙弄好了，花半年跟5萬多塊。」事發當下他完全沒有痛的感覺，是手上的沙拉莫名變成鮮紅色，連水杯也染紅才讓他竟覺事態不對，一照鏡子才發現，「X！牙齒裂開了，而且是從牙中間開始裂。」

事發當下，他立刻前往牙醫，醫生看過後搖頭表示，「你的牙齒裂到牙根都碎了，只能拔掉。」醫生也好奇詢問，究竟吃了什麼東西讓牙齒裂成這樣？他默默說出，「沙拉裡的麵包丁...」答案一出，醫師和牙助嘴角幾乎失守，並表示，這種情況要弄假牙，植牙的話是5萬塊錢。至於為何當下沒痛感，他說，裂掉的那顆牙之前抽過神經，特別脆弱、容易裂，才會沒知覺。

貼文也釣出不少苦主，「我爸爸吃過最貴的甘蔗和芭樂，總共12萬」、「沙拉麵包丁真的很厲害，我同學在我面前被麵包丁割傷嘴巴上顎，血一直流」、「我是爽吃麻花捲的時候…」，也有牙助貼心提醒，「牙科助理路過，吃麵包咬斷牙齒的機率很高喲！不要小看麵包」。

更有牙醫留言指出，每次根管治療完跟病人說要牙套保護，嫌貴的病人，若干年後，表示同一顆咬裂又再度出現，這時通常都已經來不及，只能選擇拔掉或是根管治療了。

(中時新聞網)