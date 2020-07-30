大黑松小倆口的土城牛軋糖博物館，在今年疫情期間宣布熄燈，不少資深粉絲感到惋惜，邱氏鼎食品企業也將37年屋齡共884坪的兩層樓廠辦於3月處分售出，實價揭露交易總價為3.15億，這筆交易成為今年新北廠辦，總價第3高的交易。

觀察實價登錄今年廠辦最高總價交易為樹林八德街4層樓，共1532.9坪的工廠，買家松增股份有限公司以5億1680萬買下；第2名為磐儀科技，以5億1445萬買下中和建康路1350坪廠辦；第3名則是土城牛軋糖博物館，買方為桓達科技。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城自強街一帶工廠單坪價格約15~20萬左右，這筆交易光看建坪達35萬，略高於行情，而該址近65號快速道路，且土地達639坪，或許都是新買家看中的優勢，對於原屋主而言，雖因疫情收攤，但轉售獲利反為企業增添資金動能。

實價登錄2020年新北5大廠辦交易總價排行

台灣房屋趨勢中心觀察今年1~5月新北市各區的工廠廠辦交易量，其中以汐止交易筆數最多達41筆，累積銷售金額為16.7億；其次為中和31筆，永和20筆，也都超過10億，新北市今年累積廠辦總銷達77.7億。

張旭嵐表示，近兩年因美中貿易戰，及今年疫情返台潮，確實有不少台商在新北、桃園尋覓合適廠辦，新北市以汐止的交易最熱，其中又以遠雄U-town最多，目前今年已揭露15筆交易，由於汐止廠辦比內湖南港便宜，遠雄U-town走立體化廠辦概念，將廠辦、商辦和賣場結合，打造一個新的機能型工作商圈，平均單價約在30~32萬，百坪辦公室總價3000萬左右，吸引不少科技公司進駐，二期CD棟去年完工，亦不乏大廠陸續買進，包括宜進實業4月亦砸5.6億加購，增添汐止商辦熱度。

(中時新聞網)