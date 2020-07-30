改建後除解決地方長年的交通隱憂，也解決排水問題。（張亦惠攝）

新港鄉六腳排水「光南橋」改建治理工程7月30日完工通車，光南橋位於嘉67線及嘉68線交叉口，是北港至嘉義高鐵的必經道路，路寬不足且車流量大成交通隱憂，拓寬改建通車後除解決此問題，因橋樑過低而產生的淹水問題也一並迎刃而解。

六腳排水光南橋是新港鄉民和雲林縣北港地區民眾往來高鐵、新港上班的必經道路，除交通問題外，排水問題也是一大困擾，多年前就已啟動改建工程，卻因用地問題導致補助款被中央收回，在立委陳明文、縣府奔走努力下，中央同意撥款6500多萬元列入水利署前瞻建設優先計畫，今天剪綵通車。

水利處指出，新建光南橋橋寬33公尺、長38公尺，梁底提高90公分，加上周邊引道工程，工程經費6500萬元，橋面加寬及提高橋面高度後，不但嘉67線和嘉68線匯集的危險路口改善了，六腳排水通洪斷面不足問題一次解決，保障了人民生命財產安全。

(中時 )