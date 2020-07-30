小毛和妞妞現身講述他們相遇的感人故事。（王揚傑攝）

小毛和妞妞現身講述他們相遇的感人故事。（王揚傑攝）

小毛和妞妞現身講述他們相遇的感人故事。（王揚傑攝）

小毛和妞妞現身講述他們相遇的感人故事。（王揚傑攝）

新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟，今（30日）在毛寶貝教育園區舉辦「永不放棄的愛」攝影展，展出6位飼主與認養的老殘疾毛寶貝的故事寫真照片，藉此推廣認養老殘疾毛寶貝。

開幕茶會邀請6位飼主中的小毛和她的愛犬「妞妞」，講述他們相遇的感人故事，小毛說，當時她在五股動物之家擔任志工，見妞妞胸口有顆籃球般大的腫瘤，基本上沒人會去認養，動物之家的醫生自認醫術不夠，不敢貿然替妞妞開刀，想被認養更不可能，她可憐妞妞可能一輩子都要待在動物之家，所以到外面找願意幫妞妞切除腫瘤的獸醫師，從開始看診到順利切除腫瘤，妞妞就像認定她一樣，對她非常信任，始終乖乖的跟著她，最後她決定自己認養妞妞。

小毛說，其實她本來是瘋狂的貓迷，家裡養了8隻貓，最初還顧慮妞妞和貓群無法相處，但妞妞真的很乖，個性非常溫和，和貓相處完全沒問題。自從認養妞妞之後，她體會到養貓和養狗的不同，狗與人的互動比貓更為親近。

動保處指出，這次舉辦攝影展是為了讓社會大眾對老殘疾毛寶貝們多一點關懷和疼惜讓更多的人來幫助、深入了解牠們的美好與快樂，高齡犬的心智發育成熟，已結育且接種適當的疫苗，經歷良好的社會化，可藉由領養給予牠們悉心照顧與陪伴，用愛的行動改變牠們的命運，用不離不棄的真摯情感讓老殘疾毛寶貝們有一個溫暖的家、幸福歸宿，留下最美好的回憶，讓我們伸出愛的雙手，善念推廣這一份永不放棄的愛。

動保處表示，目前新北市動物之家還有45隻老殘疾毛寶貝需人認養，希望能有民眾能展現愛心，認養這些更需要照顧與關懷的毛寶貝。

(中時 )