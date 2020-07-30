「2020五汊 i梧棲 57藝文季」將於8月起跑，「忘年知音樂團」在宣傳活動帶來民歌演唱。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區人口不到6萬人，且非人口密集區，但在台中購物節7月份登錄消費金額貢獻超過3500萬元，名列第六。梧棲區公所打鐵趁熱，將於8月1日起推出第一屆57藝文季，9場系列活動要將梧棲特色推廣到各地，力邀請民眾造訪老城鎮進行藝文饗宴。

梧棲區公所30日舉行「2020五汊 i梧棲 57藝文季」宣傳活動，由「哈音樂團」精彩開場，接著「忘年知音樂團」演唱民歌，包括市議員楊典忠、陳廷秀均出席，梧棲區長溫國宏與貴賓等一同宣告藝文季活動正式啟動。

溫國宏表示，今年是第一屆57藝文季，原訂活動在5至7月辦理，因疫情考量延至8月1日至10月31日，共有9場系列活動，涵蓋健走、騎鐵馬等，內容豐富且多元，區內商家也提供多項優惠活動，又逢台中5好購物節期間，盛情邀約大家來梧棲體驗在地文化與藝文特色。

梧棲區公所指出，第一屆「57藝文季」活動，除推出梧棲許多特色優惠店家外，更有幸福頂寮健康走、愛上梧棲鐵馬采風、逍遙音樂町、迎風邀月慶中秋晚會及在地藝文展覽等，預期將有1萬人參與各項活動，詳細活動內容請至梧棲區公所網站或臉書查詢。

梧棲區人口約5萬9千多人，且非人口密集區，而在台中市購物節7月份登錄消費金額貢獻超過3500萬元，名列第六，區公所打鐵趁熱推出藝文季，歡迎大家來梧棲遊景點、逛古蹟、嘗美食，將在台中購物節創另一波消費高峰。

(中時 )