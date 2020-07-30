「我不要再過這樣的人生」新世代饒舌歌手「Lizi」栗子本名吳偉豪，17歲時結交壞朋友，吸毒被逮，進入台北少觀所，當時父親的眼淚點醒他，Lizi決心戒毒，出獄後因緣際會接觸到饒舌，愛上音樂，開啟創作之路，並與「禁藥王Aisaboy」王敬堯合組團體，去年2人發行的單曲「PIMP」更在Youtube創下250萬點擊率，譽為饒舌界的明日之星，2人近期還當起youtuber，製作極富趣味的影片，希望打破傳統思維，走出自己的一片天。

Lizi在15歲時因為混幫派，跟著朋友打架、吸毒遭判刑，Lizi逃到緬甸後發現當地生活困苦，能夠在台灣長大其實很幸福，決定搭機返台面對刑責，一下飛機當場被逮捕，送進少觀所。

Lizi提到，服刑首日，父親來探監，2人隔著玻璃對話，不禁掉下眼淚，他重新省思人生，發現這樣的生活並不是自己想要的；Lizi不想再讓父母失望，從此洗心革面，半年後離開少觀所，回到校園讀書。

Lizi年少曾因環境誤入歧途，直到接觸音樂才走回正軌，開啟創作天分。（張睿廷攝）

Lizi於19歲時因巧合接觸到嘻哈音樂，發現「饒舌怎麼這麼有趣」，本來不會唱歌的他從頭開始學起，打工時背音符、下課就練習寫詞，嘗試創作，過沒多久便譜出人生第一首歌。

因為網路的發達，Lizi的作品逐漸被世人看見，台北少觀所更將他的故事拍成宣導影片，讓入監服刑的所有新人觀賞，作教育用途。

「創作歌曲的快樂是毒品無法比擬的」現在的Lizi用音樂去填滿人生，希望藉由自己的轉變，讓懵懂無知或曾受誘惑走偏的的少年回到正軌，了解吸毒的快感只是一時的，但培養正向的興趣、專長才是長遠之道。

Lizi與禁藥王Aisaboy在2017年合組團體推出多首單曲，從「藥王回來到」、「PIMP」再至「拖鞋」，點擊率都突破百萬，在新生代饒舌團體中獲得極大關注。

2人去年被奇洱文創的康有韋與Starr Chen陳星翰簽下，收到許多活動邀約，在全台各大展演空間、夜店表演，極具爆發力的演出方式讓震撼了饒舌圈，連去年金曲最佳新人Ozi也忍不住大讚他們的活力。

Lizi與禁藥王Aisaboy今年接連推出多首新歌，年底更準備推出首張專輯，明天初將辦專場，另外2人還打破以往饒舌歌手只會做歌的刻板印象當起Youtuber，推出各種不同主題的內容，成為全方位藝人，也希望在嘻哈圈激起一股全新浪潮，走出屬於自己的Style。

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(中時 )