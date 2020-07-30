林依晨和柯震東勤跑主演電影《打噴嚏》映後活動。（傳影互動提供）

柯震東與蔡昌憲體驗包水餃，兩人四手忙著製作，嘴巴卻同樣停不下來。(禾豐九路提供)

柯震東在主演電影《打噴嚏》中飾演打不倒的「不倒俠」，戲外跑宣傳也發揮不倒精神，電影上映至今跑戲院和影迷互動超過60場，上週六一早8點在台北展開和影迷映後互動，接著馬不停蹄趕場台中和高雄，週末兩天下來，工作時間長達20小時，場次也超過15場。另一位主演林依晨則走「環島模式」，台北、台中、高雄、花東戲院走透透，兩人至今為該片催出全台3750萬票房佳績。

柯震東在高雄場活動遇到將代表台灣拳擊隊前往奧運的代表選手，熱血向柯震東表示：「你可以做我師父嗎？」想求教如何被打不倒下的能量，柯震東開玩笑說：「我幫你問古天樂！」此外，其中有兩場柯震東和林依晨合體，出席林依晨的粉絲場，讓周末一大早8點全場近千人滿座的場次，尖叫聲破表。

柯震東個人頻道的「換你作東」企劃，30日晚上7點推出第二集，前往蔡昌憲阿姨的海鮮餐廳，體驗一日服務生，結果第一次就歪腰，感到「人生好難」！國中時就打工過的蔡昌憲成為大師兄前輩，帶著柯震東從收碗盤、上菜、點菜一一體驗，挑戰到端菜時，柯震東一度推託大喊不行，笑稱「我如果打翻，害你們google評分很低怎麼辦？」蔡昌憲還使出計時器，見證柯震東收碗盤的第一次兩分鐘就完成，中途蔡昌憲阿姨還忍不住出手偷幫忙，蔡昌憲高喊不准偷幫忙，「讓他自己來就好！」

柯震東與蔡昌憲晚上回到房間後，蔡昌憲帶著鏡頭直擊柯震東過夜包都帶些什麼，結果出現讓他大傻眼的物品，不斷高呼「太誇張了！太誇張了！」柯震東一臉搞笑卻正經的解釋，「像我這種膚淺的人就是希望IG讚數高一點，需要一些美照！」讓人笑到不行的行徑，再度展現他真實的「東式幽默」一面。此外，兩人也一起體驗包水餃，兩人四手忙著製作，嘴巴幹話卻同樣停不下來，蔡昌憲還套出柯震東的初吻在國中。「換你作東」第二集完整影片在周四(30日)晚間七點準時上線，請鎖定柯震東官方YT頻道。

(中時 )