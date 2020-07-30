雲門舞集創辦人林懷民愛將、劇場設計師王奕盛，在恩師林克華的帶領下，和林懷民一起工作21年，曾以《稻禾》的影像設計拿下英國光明騎士獎劇場影像設計類首獎。他表示，從懵懂少年，到懂得追求細節的專業人士，是林懷民常常「電」他，讓他獲益良多。

在工作的嚴謹要求之外，林懷民其實愛才、惜才，王奕盛長年有偏頭痛習慣，有回工作中途，因頭痛發作，只得暫停工作，林懷民不捨地告訴王奕盛：「有點病痛，好像藝術家。」而長年跟在兩人身旁工作的劇場人表示，雲門30周年演出最後，有個驚喜畫面要播放，但卻因故無法順利播出，眾人以為林懷民會大發雷霆，但他卻說：「王奕盛為了這個片段，準備到凌晨3點，這下子全白費了。」

在王奕盛心中，林懷民如同精神導師、某種神佛，是一座高山，但近年卻曾和他鬧彆扭，主因在於林懷民開始和別的設計師合作，他覺得是不是自己哪裡做不好，因此被捨棄了，「我心中有疑問，但又不敢找他談，恰好手邊在做鄭宗龍《十三聲》的設計，我做得很用力，想證明我可以做得很好。」

然而，心中的結並不會因為努力工作而無故打開，王奕盛把千言萬語寫成一封長長的信，寄給林懷民，林懷民讀完只簡單地回了他兩句話：「去菩提迦耶，佛祖都知道。」

王奕盛真的前往印度菩提迦耶找答案，回台後，在《十三聲》演出完畢，他和林懷民在劇院轉角巧遇，原本他還想閃躲林懷民，卻被他叫住，但王奕盛抗拒和他談話，「我告訴他，當下不想和他談話，只想要抽菸沉澱一下，那是我人生中第一次做的作品，不想聽他的意見。」

既然拒絕對話，林懷民給了王奕盛一個擁抱，當下王奕盛哭了。在後來的一次談話，林懷民問王亦盛：「菩提迦耶行，佛祖告訴你什麼？」王奕盛答：「佛祖要我把佛從神桌上放下來。」林懷民聽了一笑說：「佛也沒有要你把祂擺上去呀。」從那一刻起，王奕盛釋懷了。

(中時 )