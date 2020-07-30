高雄市長補選將在8月15日投票，形成三角督局勢。命理師達人楊尚義預測，民進黨候選人陳其邁當選機率蠻高，但是國民黨候選人李眉蓁有機會逆轉。有網友對此預測表示，「看完就安心了。3號(李眉蓁)是鐵定當選了。」不過也有人認為李眉蓁沒機會、不可能翻盤。

楊尚義接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時以易經牌預測，陳其邁為「上上吉」，民調領先，出線的機率蠻高，「乾為天」代表成功機率相當高；吳益政為「中凶」，出線的機率是30％；李眉蓁為「小吉」，出線的機率是61％。依據3位候選人當選機率排名，陳其邁暫居第一，李眉蓁、吳益政分居二、三名。

楊尚義接著以中易經牌圖案分析，陳其邁是準備要收割了；吳益政在選戰中還在摸索，還找不到一個明顯的作戰模式；李眉蓁是有策略在打，只是目前差距有點大，但是實際上還有努力空間。

那李眉蓁如何扭轉情勢？楊尚義抽出4張牌表示，第一張牌為現況，跟第一名候選人有段差距，牌面圖案為女孩與獅子，圖案代表力量，如果李眉蓁能夠發揮女性特質，以柔克剛，代表還是有相當機會；第二張牌代表過去的部分，星星牌代表一個希望，大家看好李眉蓁成為高雄市長候選人；第三張牌代表現況部分，圖案為魔術師，代表慢慢進入佳境，能上台表演的魔術師，肚子一定有東西、有一定的把握；第四張牌代表未來的部分，圖案為太陽，只要秉持初心，只要知道對民眾是好的、跟民眾站在一起，李眉蓁還是相當有機會的。

(中時新聞網)