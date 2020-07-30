「大魚的祝福」繼榮獲2019年台灣景觀大獎後，近來再傳捷報，由日光照明為「大魚的祝福」設計的燈光照明作品，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」，讓台南市長黃偉哲盛讚「從白天到黑夜，都是最佳網美照打卡點。」

IESA是國際性照明設計師同台競爭的藝術殿堂，這次「大魚的祝福」照明設計由日光照明與楊士毅等藝術家操刀，合作運用燈光完成的藝術創作，作品掌握完整細膩光線變化，描述大魚與人的聯繫，及土地的關懷與溫暖。

台南市觀旅局長郭貞慧說，目前周邊廣場及整體環境已改善完成，並於日前重新開放，除整體視覺與大魚更加融合外，也提供親子休憩座椅和植栽，推薦大家一定要來安平港濱「大魚的祝福」廣場吹海風、賞海景、拍照打卡。

黃偉哲也說，「大魚的祝福」再度榮獲國際評審青睞相當不易，恭喜日光照明的優良作品能在國際上發揚光大，同時也肯定市府團隊打造觀光新亮點的用心與努力。

(中時 )