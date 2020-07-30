經濟部加工處30日表示，30日召開入區投資審查會，除了核准通過二家投資案，日前也核准區內被動元件大廠華新科技公司，在高雄園區的72億元擴廠投資案，可望為加工區注入新能量。

加工處表示，被動元件大廠華新科技，為了因應未來產量需求暢旺，斥資向關係企業華東科技購買高雄園區部分廠區、及增購設備，擴充高階積層陶瓷電容（MLCC）產能，擴增的產線預計明、後年陸續加入生產。

加工處指出，此次審查通過的二家廠商，一家為台商回台投資案，投資人運用其海外關係企業30多年在傢俱木業界經驗，切入床墊產業利基市場，結合我國在數位科技及醫療科技方面的優勢，透過智慧感應器的導入，開發針對中老年族群或有特殊健康需求使用的智慧健康床墊。

加工處指出，該投資人回台投資，選擇落腳屏東園區，作為新生產據點，期藉由加工區優質投資環境及保稅優勢，深耕台灣、立足國際。

另一家投資者，可立穩科技公司則從事無塵室、潔淨室、冷凍庫隔間板材規劃、設計、生產、施工，產品通過綠建材標章、CNS12514防火認證，節能環保，廣泛運用於光電、半導體、生技、醫療、食品等產業；總公司及規劃設計部門將遷入臺中軟體園區擴大營運。

(工商 )