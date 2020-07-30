搶攻報復性國旅潮，麗寶樂園暑假期間不僅水陸雙園天天延長營業至晚間八點，八月份起，官網祭出雙人月光票第二人半價，還能提早1小時入園；為歡慶馬拉灣20周年，現場再推出當月壽星玩水樂園只要20元的促銷價！ 麗寶樂園表示，馬拉灣歡慶20周年，8/1～8/31凡八月壽星本人，至現場票亭出示身分證件購票，只要20元就能暢玩全台最大水樂園，體驗「馬拉20 COOL浪慶典」一系列的主題活動；8月起官網推出雙人月光票449元，水陸雙園可擇一使用，還能提早至下午4點入園，不但可避開夏日艷陽，馬拉灣晚間還能欣賞「火焰慶典」火舞演出。

至於探索世界，晚間則有「五心海盜王的誕生」表演，除了搶眼的視覺設計，表演中還結合火舞、高空特技，最後還有高空璀璨煙火秀。 此外，麗寶Outlet Mall無論三倍券、藝FUN券、動滋券皆可用，館內包括運動品牌、男女裝、童裝、秀泰影城、金石堂書局等超過280家名店，皆可使用振興三倍券折抵消費，累積消費滿1萬元，還可參加抽獎，最大獎可抽麗寶福容大飯店住宿券、麗寶Outlet購物金等。

麗寶樂園渡假區消費滿百，即享「天空之夢」摩天輪門票兩人350元優惠；8/8父親節當天還將舉辦「爸爸唱歌吧」比賽，只要參加就送免費摩天輪搭乘券，優選10名還加贈麗寶樂園門票。

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