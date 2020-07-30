矽智財（IP）廠CEVA（NASDAQ：CEVA）宣布CEVA-BX2音訊數位訊號處理器（audio DSP）支援Dolby MS12多串流解碼器。該款產品具備AI性能的現代化高效能音訊／語音DSP產品，設計用於密集型的音訊應用，如多頻道音訊解碼、遠場雜訊抑制以及採用人工智慧技術的語音辨識和聲音分析，針對例如智慧電視和OTT／STB媒體裝置、智慧揚聲器、soundbar以及車載資訊娛樂系統等高性能音訊設備。

隨著智慧電視、OTT內容服務和機頂盒等產品發展成多用途數位媒體接收設備，其豐富內容要利用多種音訊編解碼器從眾多來源中取得。Dolby MS12多串流解碼器是一個全面且高成本效益的解決方案，可降低將多個音訊技術整合到這些設備中的複雜性。它能提供各種優質音訊內容的解碼功能，包括Netflix等眾多內容服務供應商所使用的Dolby Atoms格式，以及作為ATSC 3.0和全球其他下一代音訊標準中的Dolby AC-4格式。

CEVA在CEVA-BX2 DSP上實現了對Dolby MS12的最佳化和獲認證實施方案，從而使系統單晶片（SoC）設計人員和裝置製造商能夠在產品中整合Dolby技術，其中包括Dolby Atmos和Dolby AC-4。功能強大的CEVA-BX2 DSP也能夠用來執行產品中額外的加值軟體，例如在多麥克風系統語音人機介面中用於雜訊抑制的ClearVox，以及用於語音辨識的WhisPro軟體套件。

(工商 )