永添藝術耕耘金馬賓館當代美術館有成，由軍事用地，成功蛻變為當代美術館，因與多位國際卓越藝術家及藝術單位合作策展，日前獲得世界最大旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）網站推薦為「高雄首選藝術館」（Top choice museum in Kaohsiung）。

御盟集團30日表示，該集團旗下的永添藝術，接手經營金馬賓館近兩年，曾於開幕時，立下以回饋社會為目標，由邵雅曼執行長以專業領導團隊，與國際單位合作，從2019年榮獲Shopping Design人文百景獎、2020年Lonely Planet推薦為高雄頂尖美術館，與高雄市立美術館結為姊妹館，並和前巴黎大皇宮策略顧問展覽長期合作等。

永添藝術指出，金馬賓館當代美術館獲得國際各界肯定的同時，也期望將現階段的成就，與台灣藝術學系分享，各相關系所自2017年起，即大力支持永添藝術在晶英國際行館推動的「藝術新秀扶植計劃」，預計回饋免費參訪券名額共2700張，引進更多國際資源，讓下一代有機會接觸學習，也為台灣的美學藝術教育盡一份心力。

永添藝術表示，金馬賓館由軍事用地，成功蛻變為當代美術館，引進美國洛杉磯郡立美術館LACMA的James Turrell作品「科林斯運河」光之雕塑冥想空間、香港藝術家Kingsley Ng的現場創作「過渡」水線冥想空間、以及德國金工藝術家鎌田治朗「Voice語音」展出的精彩當代首飾作品，由於金馬賓館當代美術館展覽內容兼具國際視野及深度品味，因而獲得2020年Lonely Planet評選編輯青睞，列為高雄必訪的藝術景點。

(工商 )