李芷婷憑藉爆發力歌喉在《中國好聲音2019》勇奪季軍，近來發行首張專輯《美麗舊世界》，正值宣傳期，人氣高漲，她卻也面對被酸民抨擊，不只批評歌聲、連造型都拿來被品頭論足，連她的造型設計師都被罵，讓年僅19歲的她，壓力爆棚，日前還淚崩向設計師說對不起，感嘆：「當歌手好難！」

她坦言目前發生的所有事情都太戲劇化，「有時候心情不好，還會很負面地覺得，為何需要被迫接收這些事情，不過後來想通了，默默承受之餘，也不斷地告訴自己要保持初衷」，她自我鼓勵放下得失心，專心唱歌，不斷提醒自己很幸福，「能多唱一個舞台就是一次福分。」

而李芷婷分享新歌〈殘酷森林〉描述選秀比賽殘酷現實面，讓她自我剖析內心陰暗，算是負能量歌，在錄音時，她還錄到走心，失眠一週，「唱這首歌讓我想到好萊塢電影《飢餓遊戲》那種面對任何競爭時自己的心態。」此外，她將在8月22日於台北西門町電影街主題公園旁舉辦《美麗舊世界》實體專輯預購簽唱會。

(中時 )