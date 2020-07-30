田馥甄推出新歌〈先知〉，日前拍攝MV，飾演試圖想控制對方的愛情操控者，田馥甄操控著電腦，想用透過不同程式驗證對方，在現場的外籍男模則跪趴在儀器輸送帶上，田馥甄還一直蹲著端詳對方，對2人體力是一大考驗，她事後打趣說：「好有感覺喔！一直抖、一直顫抖，因為我蹲在那邊腿很酸，他也一直抖，我們兩個都一直抖。」更自嘲兩人都是「抖抖人」。

她一連換3套造型，動員100位學生合唱團助陣，田馥甄還指揮大家唱和，大讚學生表現完美：「你們真的好可愛，真的好會唱歌！因為我聽到的是美妙舒服的聲音。」在拍攝時，她坐上宛如飛碟般的操控道具上，被問及會因無法控制什麼事而焦慮生氣？她直言：「感情！但我不會生氣，只是會有點焦慮，我跟大家都一樣的。」並表示在感情裡，自己不喜歡被對方操控，所以也不會想操控對方。

田馥甄分享該歌詞概念，「在戀愛裡，你覺得自己是先知嗎，對什麼事情都很了解、都可以掌握得很好，但其實在愛情裡沒有人是先知」，並有感表示：「談過戀愛的人都知道，道理我們都懂，你也知道不應該怎麼樣，但你就是控制不了你自己。」

田馥甄日前拍攝新歌MV。（何樂音樂提供）

(中時 )