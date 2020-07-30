暑假唯一親子卡通《北海小英雄》再現大銀幕！瘋靡世界40年的《北海小英雄》是許多台灣5、6年級生的兒時的回憶，電影的主人翁小威小小年紀，卻擁有超越成年人的膽量與機智，破解許多海上危難。《北海小英雄》中愛動腦的小威，可愛萌樣極受歡迎，不但接連拍攝2集的真人版電影，更在台灣授權成立小威的專屬樂園，魅力不輸《哈利波特》，能更近距離帶給小朋友歡樂。

歷久彌新的卡通《北海小英雄》，從1974年的電視版卡通問世後，小威協助父親黑龍船長和一群熱情卻有勇無謀的維京海盜解決生活的大小難題，聰明可愛又充滿正能量的樣樣，讓他成為極受歡迎的卡通人物。2009年，在德國也推出真人版的電影《北海小英雄》，真人版的小威也十非可愛逗趣，在歐洲掀起好票房，在2011年再推出續集。

2014年，運用最新科技，讓小威更加立體化，推出全新風格的新作，2020年則是推出全新版的卡通電影，更加入更多可愛的角色，其中一隻橘色的小松鼠可說萌翻全場，成為超級吸睛的配角，為《北海小英雄》加入新元素，增加新鮮感，也讓維京海盜故事的熱潮持續不斷。

全亞洲唯一擁有一座《北海小英雄》的樂園就在台灣，在雲林古坑的劍湖山世界裡有一個小威の海盜村水樂園，小威の海盜村擁有世界級全台唯一的水上設施如尖叫無底洞、大碗公、龍捲風等設施，跟著體驗小威的海上歷險奇境，在國旅盛行的今年夏天必定引爆話題。電影《北海小英雄》將與劍湖山樂園小威的海盜村合作，推出多項優惠活動，持全台各影城《北海小英雄》的電影票根，就可用優惠價格入場。劍湖山世界旗下渡假大飯店，也打造了全台唯一的小威主題房，趁著夏天小威の海盜村水樂園FUN水，也推出北海小英雄小威主題方住宿優惠，還有機會獲得北海小英雄電影票。

《北海小英雄》29日舉辦中文版的特映會，吸引滿場的家長帶著小朋友們同行，許多在網路上大受歡迎的可愛小朋友都來觀賞電影，像是「胖球人生」的胖球與斯拉超萌姊妹，混血小帥哥伊萊也帶著妹妹一起出現，還有知名藝人許孝舜、梁赫群及依依佩佩都帶著家中小朋友一起來看片，全場小朋友被有趣的劇情逗到從頭笑到尾，看完後，都想和小威的立牌合照，反應熱烈。《北海小英雄》7月31日全台上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )