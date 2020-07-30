南一書局與翰林兩大教科書書商，今日上演無間道戲碼，翰林3名職員轉到南一書局數位部任職，不久開發出電腦教學系統，系統程式碼內有「南一」字樣，檢調單位今日搜索南一書局，兩大出版社皆回應，皆會配合檢調辦理，釐清相關問題與責任。

南一書局已聲明稿的方式回應，針對媒體報導「工程師帶槍跳槽南一書局」、「商業間諜」、「檢調搜索南一書局」等事宜，該公司因應數位出版需求，自民國96年以來，致力投入數位教材之研發，歷來皆未曾使用不正當商業手法或從事不公平競爭，而獲取利益。

南一書局認為，媒體報導與部分事實有些出入，因此有兩點澄清：(一)近年來，確實有相關產業界之已離職的優秀人才加入本公司，惟本公司均係以正當合法之管道聘用，且相關人員到職時間均與報載所述時間不相符。(二)教學系統是否雷同？有無違法？均有賴司法單位調查後為公正、客觀之判斷，而就目前司法相關單位之調查，本公司皆盡力配合，以釐清相關問題及責任。

南一書局強調，公司開辦迄今一甲子多來，持續於教育出版，數位媒體，營隊學能，評鑑中心，華人文創等角色戮力經營，面相多元且豐富，本公司將以永續耕耘教育為目標，維持初衷不變。至盼社會各界秉持中立客觀立場，就事論事，不憑空臆測，俾免造成更多的誤解與對立。

翰林出版社企畫部經理吳萬萊低調表示，關於此案，公司配合調查程序與檢調單位，目前沒有進一步的說明。

(旺報 )