近年獲金鼎獎、台灣文學金典獎、台北國際書展大獎小說獎等獎項肯定的作家張貴興，再度以小說《野豬渡河》獲得第八屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」首獎，獎金為港幣30萬元（約為113萬台幣），也是第二位獲獎的台籍作家。決審委員認為，《野豬渡河》是「筆力雄勁、構思恢宏」的鉅著。

香港浸會大學於30日公布得獎名單。決審委員、浸大榮休教授黃子平表示：「張貴興的文字冷靜、瑰麗，寓繁複於精練，不動聲色地描繪血腥的殺戮場面，以暴易暴，極度挑戰讀者的閱讀底線，建構了他在生與死、人與獸、善與惡之間，曲折迂迴的歷史哲學和暴力美學。」

張貴興祖籍廣東龍川，1956年生於婆羅洲砂拉越，1980年畢業於國立台灣師範大學英語系，1981年入籍台灣。他在大學時就勤於筆耕，畢業後擔任英文教師多年，退休後專職創作，2018年出版《野豬渡河》，隨即囊括各項華文文學大獎肯定。

張貴興的作品多以故鄉婆羅洲熱帶雨林為場景，書寫南洋華人社群的生存困境、愛欲情仇和斑斑血淚，以濃豔華麗的詩性修辭，刻鏤雨林的凶猛、暴烈與精采，在當代華文文學十分少見。代表作包含《賽蓮之歌》、《群象》、《猴杯》、《野豬渡河》等。

台灣作家駱以軍的《匡超人》、香港作家董啟章的《愛妻》和四川作家阿來的《雲中記》獲得第八屆「紅樓夢獎」的「決審團獎」，香港作家西西的《織巢》和台灣作家胡晴舫的《群島》則獲得「專家推薦獎」。

「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」為獎勵優秀的華文長篇小說創作設立，範圍為全球所有華文作家作品，由香港浸會大學文學院在2005年創辦，每兩年頒發一次。首位獲得首獎的台灣作家為駱以軍，在2010年以《西夏旅館》獲得第三屆紅樓夢獎。

(中時 )