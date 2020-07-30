國際調研機構Canalys於30日發佈報告指出，2020年第2季華為在全球智慧手機市場首次超越三星奪冠。這標誌9年來第一次有除三星或蘋果外的廠商領跑市場，具體研判華為第2季的全球智慧手機出貨5580萬台，較上年同期略降5％；排名第二的三星智能手機出貨量為5370萬部，較2019年第2季年減30％。

Canalys分析師賈沫表示，獲得第一名對華為來說意義重大。華為迫切希望向大陸國內消費者、零組件供應商和開發者展示自己的品牌實力，認為華為將在未來幾個月廣為傳播其成功消息，從而說服產業夥伴繼續投入資源。

據第一財經報導，華為仍然受到美國政府的限制，這已經幾乎扼殺華為在大陸以外的業務。其海外出貨量在第2季年減27％。但華為已經成為大陸國內市場的主導者，其中第2季在大陸的出貨量增長8％，目前70％以上的智慧手機都在大陸銷售，並認為大陸已經從新冠肺炎大流行中走出來，工廠重新開放，經濟繼續發展，並嚴格控制新的疫情爆發。

(旺報 )