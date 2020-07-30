43歲美國女星梅特蘭沃德（Maitland Ward），當年靠著迪士尼影集《淘小子看世界》（Boy Meets World）中的「Rachel McGuire」一角打開知名度，並在2007年宣布引退。未料她去年突然拋出震撼彈，宣布將轉型為成人片影星，日前接受外媒專訪，更首度鬆口下海原因，也透露現在的收入比過去還多。

梅特蘭沃德日前接受《The Daily Beast》專訪，首度鬆口下海拍成人片的原因，她認為過去看《淘小子看世界》的粉絲已長大，所以她也該迎合粉絲轉型，「他們是色情電影年代的一部份，而他們現在都可以輕鬆地從網路上獲得成人片。」

梅特蘭沃德還大方公布自己現在每個月收入高達5位數美元，遠比過去拍影集還多，而她也相當成人片演員這份工作感到自豪，完全不會感到丟臉或羞恥，希望外界也可以將成人電影視為一種藝術。

(中時新聞網)