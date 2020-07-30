美國宇航局（NASA）發射最新火星探測器，尋找火星上的古老生命跡象，並為人類有朝一日去這顆紅色星球考察鋪路。這是繼阿拉伯聯合大公國，大陸後人類在近期第三次探索火星的太空任務。

美國太空總署成功的發射了探測火星的毅力號。目標是在火星上尋找是否存在生命和帶回火星地表岩石供科學家研究。耗資25億美元的毅力火星探測器，從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地發射升空。

這是NASA歷史上迄今為止最複雜的太空探測器，用來尋找火星上古代微生物的跡象，研究其氣候和地質狀況，收集和存儲火星岩石和土壤樣本，並為人類前往這顆紅色星球考察鋪路。

美國太空總署局長布萊登斯汀表示，"這是有史以來第一次，帶著明確的任務去尋找另一個星球的古老生命跡象"。

德國之聲報導指出，探測器重1040公斤，大小相當於一輛小型汽車，載著一輛取名為"機靈"（Ingenuity）的無人駕駛直升飛機。這將成為第一架翱翔於另一個星球上空的飛機。

"毅力"號探測器計畫將于明年2月降落在火星的傑澤羅火山口（Jezero Crater）。

這是今年夏天人類向火星發射的第三個探測器。 NASA此前已成功實現了8次火星登陸。本次任務是"阿耳特彌斯（Artemis）"計畫的一部分。該計畫的目標是2024年實現人類再次登陸月球，並於2028年在月球建立長期據點，作為登陸火星的前哨站。

(中時 )