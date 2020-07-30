慶富造船股份有限公司因「獵雷艦」詐貸案被國防部列為停權廠商，慶富不服提起行政爭訟，台北高等行政法院認為，慶富負責人陳慶男以犯罪方式履約，最後被解約，符合契約可歸責事由，國防部依政府採購法停權有理，且不違反比例原則，判慶富敗訴，可上訴。

慶富2014年9月9日取得「獵雷艦」標案，契約總價349億餘元，卻在履約過程中陸續發生違法事件，2017年12月13日遭解約，國防部並依政府採購法規定，通知慶富被列為停權廠商，慶富不服循序提起行政訴訟。

北高行認為，陳慶男因「獵雷艦案」涉弊，遭高雄地院依違反公司法、銀行法、詐欺取財等罪判應執行25年徒刑，併科罰金1億500萬元，另因執行業務犯銀行法的罪，應執行罰金2億8000萬元，顯見是以犯罪方式履約。

另慶富未依期程履約，海軍司令部發函要求「將第3期預付款還款保證保證書有效期限展延至110年1月1日」、「於106年12月8日24：00時前完成第3期預付款還款保證保證書更替作業」，慶富仍未遵期辦理，國防部認定合於契約所定可歸責事由而解約，為有理由。

北高行指出，慶富是故意違約，被停權前經國防部屢次促請改善，卻都未改善，最後才遭解約，嚴重影響「獵雷艦」建造計畫與時程，行政院的專案調查報告也認為，初估各債權銀行對慶富及其關係企業最大損失201億元，對「獵雷艦」聯貸案最大可能損失125億元。

北高行認定，國防部依政府採購法「因可歸責於廠商之事由，致解除契約」規定通知慶富停權，是為建立公平、公開的採購程序，維護公平、公正的競爭市場，排除不良廠商，未違反比例原則。

(中時 )