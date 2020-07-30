桃園市壽山巖觀音寺是台北、桃園重要信仰中心，廟方在7月21日至8月7日間，規畫「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動。（廟方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市壽山巖觀音寺是台北、桃園重要信仰中心，廟方在7月21日至8月7日間，規畫「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動。（廟方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市壽山巖觀音寺是台北、桃園重要信仰中心，廟方在7月21日至8月7日間，規畫「2020桃園觀音菩薩文化節」系列活動，包含天貺節補半年運、舞龍比賽、觀音之夜晚會、揹菩薩祈福、繞境踩街、誦經祈福法會，希望藉由觀音菩薩成道日，連結觀音菩薩、廟方、信眾的信仰情感。

壽山巖觀音寺從2016年復育全省逐漸失傳的舞龍燈傳統文化，希望能將壽山巖獨特的「迎龍燈」儀式永續傳承，為了吸引更多民眾對於這項傳統的認識與重視，廟方連5年在廟埕廣場前舉辦「全國舞龍公開賽」，今年也將在8月1日上午展開比賽，邀請各地的舞龍隊伍同台較勁，比賽當天也會同步進行網路直播，要讓參與的民眾親身體驗在地傳統民俗文化活動，也藉此保留、傳承最珍貴的傳統閩南宗教民俗文化。

此外，壽山巖觀音寺也將於8月4至5日舉行觀音佛祖祈福遶境活動，會從壽山巖觀音寺廟前廣場出發、分甲乙兩條路線進行，途經桃園區、龜山區、樹林區、鶯歌區以及八德區、橫跨2個縣市，讓觀音佛祖的慈悲廣佈，歡迎民眾隨時加入隨香的行列，共同參拜祈福，壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，國際新冠肺炎疫情緊張，國內的防疫工作仍然要做好，呼籲參加的信眾務必戴上口罩、保持適當的社交距離，祈求菩薩庇佑的同時也要保護健康安全。

配合「2020桃園觀音菩薩文化節」，廟方也將在8月6日舉辦恭迎菩薩回娘家、百人誦經及揹菩薩祈福活動；今年8月7日的觀音之夜晚會，邀請許多社區與學校進行才藝嘉年華展演，達到寺廟、社區共同連結的目標，當晚23時15分還有最重要的觀音菩薩成道紀念日祝壽大典等，歡迎大家踴躍參與體驗精彩的觀音文化節系列活動。

(中時 )